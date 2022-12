Milano, 2 dic. (LaPresse) – “Esprimo la vicinanza mia personale e del Governo italiano al Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia ad Atene, Susanna Schlein, e la profonda preoccupazione per l’attentato che l’ha colpita, di probabile matrice anarchica. Seguo la vicenda con la massima attenzione, anche tramite il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in visita ad Atene”. Così in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata