All'incontro parteciperanno i segretari di Cgil, Cisl, Uil e Ugl e i ministri economici

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato i sindacati – a quanto si apprende – mercoledì 7 dicembre alle 12.30 per un confronto sulla legge di bilancio. All’incontro parteciperanno i segretari di Cgil, Cisl, Uil e Ugl e i ministri economici.

I sindacati, però, pensano ad una mobilitazione per chiedere un cambiamento della legge di Bilancio. “Lo abbiamo proposto a Cisl e Uil. C’è la necessità di riforme vere che combattano le diseguaglianze e che ricostruiscano le politiche industriali” sottolinea il segretario generale Cgil Maurizio Landini.

Tra le critiche di Landini verso il Governo anche precarietà e condono fiscale. “Il governo da un lato rimette i voucher e dall’altro fa la Flat tax e il condono fiscale per permettere, a chi non ha mai pagato, di continuare a non pagare. Sono due tratti completamente sbagliati. La presidente del Consiglio dice che questa manovra ha una visione e una strategia. Se la visione però è che debba aumentare la precarietà, che l’evasione fiscale non debba essere combattuta e che si continui con lo sfruttamento del lavoro, questo non ci piace”.

