Il ministro: "Non come Draghi". Poi aggiunge: "Il Parlamento è sovrano e mi auguro faccia la sua parte"

“Abbiamo presentato la manovra in 20 giorni. Ricordo che Draghi l’ha presentata il 20 novembre ma si era insediato a febbraio. Va apprezzato questo straordinario sforzo” così il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci a margine della presentazione del Rapporto Svimez alla Camera. “Dopodiché il Parlamento è sovrano e mi auguro faccia la sua parte con responsabilità” ha aggiunto l’ex presidente della Regione Sicilia.

