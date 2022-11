La premier: "Appena iniziato il percorso per risollevare l'Italia"

La premier torna sulla manovra in discussione in Aula. “Spetta alla politica” fare scelte che possono avere anche “un costo elettorale”, ha detto Meloni. “La nostra è stata una corsa contro il tempo, ci siamo trovati a fare una manovra di bilancio in tempi molto ristretti e abbiamo dovuto scriverla senza rinunciare a delineare scelte che dessero un’indicazione sulle priorità della nostra azione” ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea generale di Confindustria Veneto. “Credo che si debba riconoscere che l’attenzione per le aziende e i loro lavoratori siano una nostra priorità assoluta. Ma queste misure perderanno di qualsiasi efficacia se non riusciremo a garantire alle imprese un contesto differente da quello fin qui trovato nel rapporto con lo Stato e con il governo. Per questo abbiamo voluto dare concretezza a due principi per noi centrali: non disturbare chi produce e rimettere al centro il confronto con i corpi intermedi”.

All’assemblea Meloni ha detto: “Tra le nostre priorità c’è sicuramente la crescita economica, a partire dalla messa in sicurezza del tessuto produttivo contro il caro-energia” e dal “sostegno alla fasce più deboli e ai redditi più bassi”. E poi ha aggiunto: “Questo governo condivide con la Confindustria una visione sociale” secondo la quale “la gran parte delle risorse e dei provvedimenti sono stati dedicati proprio alle realtà produttive per ribadire un principio: che non può esistere weklfare o stato sociale se non c’è chi a monte genera riccchezza”.

Il reddito di cittadinanza

La premier ha dichiarato: “Uno stato giusto non mette sullo stesso piano dell’assistenza chi può lavorare e chi non può farlo” e la stretta sul Redditto di cittadinanza è “una misura di buon senso che intendiamo difendere da ogni attacco strumentale”. “Spetta alla politica assumersi la responsabilità delle scelte, anche se hanno un costo dal punto di vista elettorale. Siamo qui a fare quello che è giusto per la nazione e non utile per noi. La scelta fatta sul reddito di cittadinanza lo dimostra”.

Meloni sui social: “Manovra in tempi record”

“Abbiamo deciso di scommettere sul futuro per ridare finalmente una visione chiara alla nostra nazione. Il nostro percorso per risollevare l’Italia, dopo anni di politiche fallimentari e dannose che l’hanno lasciata in ginocchio, è appena iniziato”. Così su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivendicando le misure contenute nella manovra di bilancio. “In poco più di un mese dalla sua formazione, il Governo ha mostrato già tutta la sua unità e concretezza, dando risposte serie e dettagliate alle esigenze dei cittadini e dell’Italia”, con “una manovra economica scritta e presentata in tempi record, coerente con gli impegni presi col popolo italiano, con grosse risorse destinate a famiglie, imprese e alle categorie più fragili e in difficoltà”.

