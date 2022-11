Le dichiarazioni dell’europarlamentare del Partito Democratico entrando al Nazareno

“Io auspico che tutta l’opposizione scenda in piazza insieme contro la manovra. Sarebbe assurdo che l’opposizione si dividesse“. Così l’europarlamentare del Partito Democratico Brando Benifei entrando al Nazareno per la direzione Pd. “Questa manovra non va nella direzione che serve al Paese. Spero che le altre forze politiche non abbiano dubbi o tatticismi” aggiunge.

