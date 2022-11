Il presidente del Piemonte: "Giusto investire sulla pluriennalità dell'evento"

“È un giudizio estremamente positivo, come sempre quando le cose si fanno insieme: Federazione, Comune di Torino, Regione Piemonte. E, soprattutto, ci miglioriamo ogni anno. Non dimentichiamo che questa è la prima, vera edizione dove possiamo dire che il Covid ce lo siamo lasciati alle spalle. Abbiamo mantenuto la sicurezza degli eventi, ma siamo cresciuti e continuiamo a crescere“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della conferenza stampa di chiusura delle ATP Finals di tennis a Torino. “Questa è la prova di come sia stato giusto investire sulla pluriennalità dell’evento, perché ci permette ogni volta di migliorarci, e così faremo anche l’anno prossimo”, ha aggiunto Cirio. “Vi posso già dire che il Tour de France 2024 passerà in Piemonte con una tappa importante, su Torino e su Pinerolo, e poi abbiamo anche le Final Eight di basket, qui a Torino, perché gli eventi tirano gli eventi“, ha quindi rivelato il governatore piemontese.

