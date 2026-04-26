Colombia, bomba esplode al passaggio di un bus: decine di morti e feriti

Almeno 14 persone sono morte sabato quando un ordigno esplosivo è esploso al passaggio di un autobus su un’autostrada nel sud-ovest della Colombia. Altre 40 persone sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta sull’autostrada Panamericana nel settore di El Túnel, a Cajibío, tra cui cinque minori. Il comandante delle forze armate colombiane ha dichiarato ai giornalisti che si è trattato di un “atto terroristico” e ha attribuito la responsabilità alla rete di un uomo noto come “Iván Mordisco” — una delle figure più ricercate della Colombia — e alla fazione di Jaime Martínez. Entrambi sono dissidenti delle ormai defunte Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia che operano nella regione e nessuno dei due rispetta l’accordo di pace firmato con lo Stato nel 2016. L’attacco è stato l’ultimo di una serie di esplosioni che hanno cercato di colpire le infrastrutture pubbliche.