Il presidente della Regione Piemonte alla tappa torinese del tour 'Italiadomani'

“Voglio rappresentare un territorio che sa lavorare insieme, è il momento di andare d’accordo. Tutto quello che il governo vorrà investire in Piemonte verrà speso e speso bene. Al Piemonte spettano circa 6 miliardi, di questi 4,7 sono già stati assegnati”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla tappa torinese del tour ‘Italiadomani’ sul Pnrr. “Oggi facciamo un punto con il governo, i ministri che partecipano sono inviati in rappresentanza dal presidente del Consiglio Draghi attraverso un meccanismo che non è solo di confronto ma di fotografare l’attuale realtà”, aggiunge. “È importante – sottolinea – un’interfaccia significativa con il ministro Colao perché insieme al sindaco abbiamo ben chiara la visione per il rilancio per questa città e di questo territorio, soprattuto sul tema dell’aerospazio”

