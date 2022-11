Il serbo batte Ruud 7-5 6-3 ed eguaglia Federer con sei successi nel "torneo dei maestri"

Novak Djokovic ha vinto le Atp Finals 2022 di Torino. Il tennista serbo ha battuto in finale Casper Ruud con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 34′ di gioco. Con questo successo Nole eguaglia Roger Federer con sei successi nel ‘torneo dei maestri’ dopo i trionfi del 2008, 2012, 2013, 2014 e 2015. Djokovic, imbattuto in questa edizione del Master, si porta a casa anche un montepremi da 4,7 milioni di dollari, cifra record per un torneo Atp.

