L'annuncio del leader all'assemblea nazionale a Napoli

“Eleggeremo Mara Carfagna presidente. È una personalità per noi molto importante anche per riuscire a parlare al Sud Italia. Non per caso facciamo a Napoli questo incontro. C’è un lavoro da fare per recuperare rappresentanza di chi pensa che il Sud non è condannato all’assistenzialismo e che invece può emanciparsi, avere industrie, avere servizi, avere istruzione e sanità. Queste sono le nostre priorità nei prossimi mesi”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Napoli al teatro Politeama, dove si tiene l’assemblea nazionale di Azione.

