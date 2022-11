Il governatore della Sicilia: "Incontro interlocutorio ma importante"

“Quello al Ministero è stato un incontro interlocutorio ma importante”. Così il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, lasciando il Ministero per le Imprese e Made in Italy al termine del tavolo sulla raffineria Lukoil di Priolo, dove in ballo ci sono 10 mila posti di lavoro. “Da un lato il governo ha garantito, con grande senso di responsabilità, che la vicenda non potrà che trovare una soluzione e questo rasserena il governo regionale sul mantenimento dei posti dell’indotto”, ha sottolineato Schifani. “Grande assente è il mondo bancario. Opportuna l’iniziativa del ministro di interloquire con Abi, con l’intera società bancaria italiana. Importante la disponibilità del ministro a tracciare un percorso che possa aumentare la percentuale di garanzia della Sace, attualmente al 70%. Ma, chiaramente, se il mondo bancario non risponderà nemmeno per quel residuo, sarà necessario trovare altre strade”, ha concluso il governatore siciliano.

