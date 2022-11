Il ministro per gli Affari Europei: "Dibattito surreale, nessun provvedimento punta a dividere il Paese"

Raffaele Fitto prova a buttare acqua sul fuoco sulle polemiche relative alla proposta di legge sull’autonomia differenziata presentata dal ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli. “Ci muoveremo nell’ambito della Costituzione. Le polemiche che vengono fatte appaiono molto strumentali”, ha detto il titolare degli Affari europei a Bruxelles, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari generali. “Gli articoli della Costituzione che regolano questo provvedimento sono noti a tutti, mi piace sottolineare l’articolo 119 che parla di riequilbrio e coesione”, ha proseguito.

Assicurando “che non ci sarà nessun provvedimento che, come viene raccontato, punta a dividere il Paese“, Fitto ha aggiunto: “C’è un dibattito surreale: l’autonomia dividerebbe il paese e creerebbe delle difficoltà. Perché, oggi il paese non ha queste differenze clamorose? Penso che sia una polemica strumentale e che bisogna lavorare, invece, grazie a questo tipo di soluzione, per trovare un punto di equilibrio e accompagnare una riforma che possa rafforzare non solo l’unità del paese ma anche far compiere i passi in avanti alle regioni che oggi senza autonomia sono decisamente indietro”.

