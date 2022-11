L'esponente dem a Napoli a margine della presentazione del libro di Goffredo Bettini

(LaPresse) “Credo che il Pd sia avviato in un percorso congressuale ambizioso, nel senso che non ha soltanto lo scopo di cambiare segretario ma anche di ridiscutere le fondamenta del partito, mi pare di capire. Mi sembra che si tratta di una impostazione giusta”. Così Massimo D’Alema, oggi a Napoli, in occasione della presentazione del libro di Goffredo Bettini ‘A sinistra. Da capo’. ” Mi è piaciuto il libro di Bettini perché riprende il filo di una storia, e pone il problema dando anche delle risposte se i fondamenti di quella storia, cioè la lotta per le uguaglianze, per il riscatto degli ultimi, abbiano un senso anche nel mondo di oggi. Mi sembra che sia un modo giusto di avviare la discussione sul futuro della sinistra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata