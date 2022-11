L'esponente dem alla presentazione del suo libro, a Napoli

“Congresso? Mi interessano relativamente i tempi e i nomi dei candidati. A me interessa moltissimo la scelta della linea politica. L’unica cosa che veramente mi preoccupa è se c’è un congresso un po’ falso, dove magari poi si trova un accrocco dove tutti si ritrovano in un modo o nell’altro e non c’è invece la soluzione di questa contraddizione identitaria”. Così Goffredo Bettini, uno dei principali ideatori e costruttori del Pd, che oggi a Napoli presenta il suo libro ‘A sinistra. Da capo’.

