Il segretario generale del sindacato: "Servono semplificazione e nuova gestione dei tempi"

La richiesta al governo è di “valutare quanto il Pnrr stia avendo effetti. A oggi non abbiamo ancora visto valutazioni attendibili sull’impatto del Pnrr”. Così il segretario generale Ugl Francesco Paolo Capone entrando a Palazzo Chigi per l’incontro tra i sindacati e il ministro Fitto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Poi ci sono alcuni temi specifici da verificare: c’è una complessità della gestione delle risorse da parte degli Enti locali, che non hanno le competenze, servirebbe forse una semplificazione. Chiederemo anche l’accorpamento di alcune misure per renderle più efficaci. Possibilmente chiederemo anche una nuova gestione dei tempi” aggiunge.

