Informativa urgente del ministro dell'Interno al Senato sulla gestione dei flussi migratori e le navi ong

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in Senato per l’informativa urgente chiesta dalle opposizioni sulla gestione dei flussi migratori e sui recenti fatti accaduti a Catania. Accanto al titolare del Viminale i ministri dell’Autonomia e della Pa Roberto Calderoli e Paolo Zangrillo. Presenti anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e i sottosegretari all’Interno Emanuele Prisco, Wanda Ferro e Nicola Molteni. “Allo stato sono presenti circa 100mila migranti nei centri di accoglienza nazionali e le Prefetture stanno segnalando una tendenza alla saturazione dei posti disponibili”, l’allarme lanciato dal titolare del Viminale.

