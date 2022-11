Il ministro degli Esterial vertice: "Tema va affrontato a livello europeo. Regolare navi Ong"

“Noi abbiamo posto un problema, non ci sono scontri (sul tema migranti, ndr). Il problema è che vanno rispettate delle regole. C’è un codice di condotta e deve essere rispettato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che oggi ha partecipato al Consiglio Ue Affari esteri, in un punto stampa nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles. “Con grande fermezza l’Italia ha chiesto che il tema immigrazione venga affrontato a livello Ue. Una questione che interessa non solo i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ma anche quelli sulla rotta balcanica”, ha sottolineato il titolare della Farnesina. “Ho posto il problema delle navi delle ong, ricordando quello che ha scritto Frontex nell’ultima relazione, ossia che sono navi che non fanno soccorso in mare, ma che hanno degli appuntamenti in mezzo al Mediterraneo con i trafficanti. Questo deve essere controllato e regolato dall’Ue, con un’azione della Commissione. C’è un codice di condotta e questo deve essere rinforzato”, ha sottolineato il titolare della Farnesina.

