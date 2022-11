Il segretario della Cgil si è detto contrario a innalzamenti del tetto al contante e flat tax

“Non siamo mai stati d’accordo con la logica dei condoni qualunque Governo sia in carica. Bisogna trattare bene chi paga le tasse e colpire chi non le paga”. Così il segretario generale Cgil, Maurizio Landini al termine dell’incontro con il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto a Palazzo Chigi sul tema del Pnrr. “Siamo contrari a condoni, innalzamenti di tetto al contante e flat tax” ha aggiunto il sindacalista.

