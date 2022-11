Foto dall'archivio, euro in contanti

Nel decreto anche trivelle, bollette, stralci esattoriali

Approvato il dl Aiuti: al suo interno il tetto al contante, aiuti per le bollette, superbonus e trivelle.

Si alza il tetto al contante. Lo comunica il Mef in merito a una norma contenuta nel decreto Aiuti approvato dal cdm. Dal primo gennaio 2023 – osserva il Mef – la soglia per il pagamento in contanti passa da 1.000 a 5mila euro.

“Avevamo dichiarato che saremmo intervenuti e abbiamo scelto di alzare il tetto al contante” a 5mila euro, allineandolo “alla media europea”, ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata