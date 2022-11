La presidente del Consiglio: "Ha creato un buco di 38 miliardi di euro"

(LaPresse) Giorgia Meloni difende la decisione di modificare il Superbonus, abbassandolo dal 110 al 90%, come prevede il decreto Aiuti quater approvato in Consiglio dei ministri. “Segnalo, a chi ha fatto la campagna elettorale dicendo che grazie a questo provveimento si poteva gratuitamente ristrutturare e adeguare il proprio condominio rispetto all’efficentamento energetico, che questo ‘gratuitamente’ pesa sulle casse dello stato per 60 miliardi di euro con un buco, rispetto alla previsione, di 38 miliardi di euro“, dice la presidente del Consiglio in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata