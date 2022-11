Il ministro in conferenza stampa sul dl Aiuti: "Le cose cambiano da oggi"

Superbonus, caro energia e bollette: sono i focus del ministro Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa sul dl Aiuti. Il ministro ha parlato dopo la premier Giorgia Meloni che riguardo alla misura per sostenere le ristrutturazioni edilizie ha sottolineato: “Ha creato un buco da 38 miliardi”.

“La decisione di concentrare in modo selettivo a favore di reddito medio-bassi è politica. Il Superbonus continua a favore di chi non può permettersi la ristrutturazione di casa. Le cose cambiano da oggi. Abbiamo salvaguardato chi ha deciso di fare interventi: non è retroattivo”, ha spiegato il ministro dell’Economia.

Giorgetti: “Su credito di imposta situazione critica”

Poi prosegue: “Rispetto allo stock esistente stiamo studiando una via d’uscita, ma voglio dire che la cessione e la cedibilità del credito di imposta è una possibilità, non il diritto. Chi vorrà fare questi interventi hanno la certezza di poter usufruire di detrazioni negli anni, ma non hanno la certezza di poter cedere il credito di imposta, altrimenti avremmo creato una moneta che non è stata creata”.

“Sul credito di imposta noi ci troviamo a gestire una situazione molto critica. Dobbiamo creare degli spazi affinché i crediti di imposta esistenti possano essere scontati dal bilancio dello Stato. Quando questa misura è stata studiata era un momento di emergenza e forse non era stato valutato l’impatto”, ha detto ancora il ministro dell’Economia.

Giorgetti: “Abbiamo rafforzato e rinnovato strumenti contro caro energia”

“Abbiamo rinnovato e rafforzato la copertura al mondo delle imprese rispetto al caro energia, la rateizzazione dovrebbe in qualche modo intervenire a mitigare l’impatto sulla liquidità”, aggiunge Giorgetti. “L’altro aspetto per le famiglie è la possibilità di riconoscere fino a 3000 euro di fringe benefits, cioè un beneficio esentasse direttamente in busta paga, la limitazione temporale è per incentivare l’utilizzo entro la fine dell’anno”.

