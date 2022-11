Il ministro dell'economia: "L'intervento non è retroattivo"

“La decisione di concentrare in modo selettivo a favore di reddito medio-bassi è politica. Il superbonus continua a favore di chi non può permettersi la ristrutturazione di casa. Le cose cambiano da oggi. Abbiamo salvaguardato chi ha deciso di fare interventi: non è retroattivo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa.

