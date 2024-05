La tassa sulle bevande zuccherate era stata proposta con un emendamento dal ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora agitazione in maggioranza

Continua lo scontro dialettico all’interno del governo tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia, e il ministro dell’Economia, Maurizio Giorgetti, che ha presentato un emendamento al dl Superbonus con cui si spalmano su 10 anni i rimborsi fiscali derivanti dall’utilizzo dei bonus edilizi provocando l’irritazione degli esponenti di FI. Da Tajani arrivano critiche non solo sulla norma appena menzionata, ma anche su un’altra parte dell’emendamento che introduce dal primo luglio una tassa sulle bibite zuccherate, la cosiddetta ‘Sugar Tax’. “Ho delle perplessità anche sulla Sugar tax, c’è già a livello comunitario, se la aggiungiamo a livello nazionale. Ci siamo espressi contro un voto del Parlamento su un odg, abbiamo votato a maggioranza due mesi fa il rinvio di due anni. Non c’è nessuna polemica. Dico che non si fanno tanti introiti e si rischia di mettere in difficoltà le imprese“, ha detto Tajani ospite a ‘In mezzora’ su Raitre, criticando la decisione del ministero.

