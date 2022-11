Il Pd chiede a Piantedosi di riferire in aula. Musumeci: "Ong battono bandiera tedesca, si rivolgano a Berlino"

Scontro sugli sbarchi “selettivi” al porto di Catania dove sono stati fatti scendere dalla Humaniti 1 e la Geo Barents solo i migranti fragili. Come spiegato dal Viminale dalla nave della ong Sos Humanity sono sbarcati 144 dei 179 migranti: centodue di questi sono minorenni, solo due quelli accompagnati. Sull’imbarcazione rimancono dunque 35 persone come conferma la stessa Ong. Per quanto riguarda invece la Geo Barents le persone sbarcate sono 357 su 572.

1/4 🔴Breaking: On Monday, SOS Humanity takes legal action against the decree of the Italian government & the prevention of the disembarkation of 35 rescued people from the #Humanity1! Italy’s actions violate European law & the Geneva Refugee Convention. pic.twitter.com/mAaPlG8mTc — SOS Humanity (international) (@soshumanity_en) November 6, 2022

Musumeci: “Ong battono bandiera tedesca, si rivolgano a Berlino”

 Le navi delle Ong “battono bandiera tedesca, si rivolgano a Berlino perchè accolga i migranti”. Lo ha detto il neo ministro del Mare Nello Musumeci nel corso di una intervista al Corriere della Sera, a proposito dello sbarco di ieri sera a Catania. “Chi si trova in difficoltà in mare va sempre soccorso. Ma una nave è un pezzo di Stato e la legge impone a quello Stato di farsi carico di chi ha soccorso”, ha dichiarato il ministro. In riferimento all’Unione Europea, Musumeci ha detto: “L’Ue sappia essere solidale. La sua inerzia diventa sponda per chi fa commercio di esseri umani. Il Presidente Meloni si è espressa in modo così compiuto in Europa e resta poco da aggiungere”. Ancora sul così detto ‘sbarco selettivo’ di ieri, così definito dal ministro dell’Interno Piantedosi, Musumeci ha spiegato che “Piantedosi in CdM ha illustrato la linea, approvata all’unanimità ”. I casi umani dei fragili saranno sempre tenuti in considerazione, ma la nave che batte bandiera tedesca ha il dovere di chiedere al governo tedesco di prendersi in carico quei migranti”, ha ribadito Musumeci.

Saviano: “Ong sono ambulanze, su loro tante menzogne”

“Con l’arrivo di questo Governo, con questo Ministro degli Interni e Salvini, mi aspettavo l’operazione di fermare le Ong e che si sarebbe andati in questa direzione. Mi preme ricordare che vengono dette sistematiche menzogne sulle Ong, sui rifugiati e sull’immigrazione. L’Italia accoglie sei volte in meno migranti della Germania. È una balla raccontare ‘battono bandiera tedesca, che li portino in Germania’. Devono circumnavigare l’Europa? C’è un’emergenza e le Ong sono ambulanze”. Così Roberto Saviano ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ su Rai3. “Qualcuno dice spesso che è proprio la stessa presenza delle Ong ad aumentare le partenze, perchè sanno di essere salvati. È falso ed è stato dimostrato da diversi studi internazionali – aggiunge Saviano -. Non è la presenza delle Ong o delle navi a far partire i barconi. Noi non abbiamo spesso informazione degli annegamenti e dei naufragi. Le Ong sono anche testimoni di quello che succede”.

“Un altro errore, tra l’altro che fa il Ministro degli Interni – aggiunge ancora Saviano -, è dire che vanno fermate le Ong che agiscono non coordinate dallo Stato Italiano. È falso: le Ong sempre agiscono sul coordinamento della Guardia Costiera Italiana. Le Ong sono delle ambulanze che portano le persone nei porti più sicuri e vicini quindi non posso andare in Germania. In questo caso c’è una doppia colpa, perchè l’Europa si è mostrata disponibile ad accogliere e avere quote delle persone che stanno sbarcando”. “Si parla un’altra volta di pacchia, termine terribile, come può essere pacchia una traversata terribile? – chiede lo scrittore – Qualche giorno fa due bambini sono morti arsi vivi. Le persone vivono per settimane con i piedi nell’acqua e nel cherosene che li ustiona e che prende fuoco come in questo caso. Proprio nelle ore in cui questi bambini morivano, sono state fermate ancora una volta le Ong. Quindi invito chi ascolta a non credere alla menzogna dell’invasione, a non credere alla menzogna della speculazione che tratta le Ong come se fossero dei trafficanti, che è un’aberrazione assoluta. I trafficanti semmai sono la Guardia Costiera Libica, che ha preso centinaia di milioni dallo Stato italiano e fa partire i migranti se gli conviene o no”.

