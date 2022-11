Il ministro della Cultura al museo di Palazzo Bonaparte a Roma: "La giustizia farà il suo corso"

“Sono qui per stigmatizzare un atto molto grave, perché noi siamo un Paese democratico che disciplina e rende possibili e libere tutte le forme di protesta, e se si vuole protestare per l’ambiente che è un tema che mi sta molto a cuore, lo si può fare e lo si è fatto attraverso libere manifestazioni e tante altre modalità, ma non si può danneggiare un’opera d’arte importante, peraltro di un grande autore testimone del nostro tempo e del passato. Quindi questo atto non va bene“. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervenuto nel pomeriggio a far visita al museo di Palazzo Bonaparte dove attivisti ambientalisti hanno imbrattato un quadro di Van Gogh. “Adesso la giustizia farà il suo corso, c’è un’indagine dei carabinieri che accerteranno fatti e modalità, quale era la vera volontà. Per fortuna l’opera era protetta bene e questo mi riempie di gioia. Noi dobbiamo impegnarci affinché queste cose non accadano ma soprattutto facendo capire ai giovani che non è questo il modo con il quale esprimere delle idee che possono anche avere un loro fondamento“, ha concluso il ministro prima di ispezionare la tela già custodita in una stanza del museo in attesa che arrivi il curatore olandese, già in viaggio per Roma.

