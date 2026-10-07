7 ottobre, Barrot al kibbutz Be’eri: la visita in una casa incendiata durante l’attacco

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha visitato mercoledì il kibbutz Be’eri, nel sud di Israele, mentre gli israeliani si riunivano per commemorare l’attacco guidato da Hamas il 7 ottobre 2023, che provocò la morte di 1.200 persone. Nell’attacco furono prese in ostaggio 251 persone, dando inizio a una devastante guerra a Gaza che ha lasciato gran parte del territorio in rovina e i suoi 2 milioni di abitanti in condizioni drammatiche. Barrot ha visitato una casa incendiata durante l’attacco, considerato il più sanguinoso nella storia del Paese. Nel sud di Israele, le famiglie hanno commemorato le vittime agli incroci stradali, nei rifugi antiaerei e nel luogo del festival musicale preso d’assalto dai miliziani tre anni fa. È il primo anniversario dalla restituzione di tutti gli ostaggi, sia quelli ancora in vita sia quelli deceduti.