The Voice Senior, Arisa: "Programma democratico e inclusivo, il pubblico vedrà lati di noi giudici sconosciuti"

Dal 9 ottobre torna su Rai1 ‘The Voice Senior‘, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese. Anche quest’anno alla guida del programma troviamo Antonella Clerici, padrona di casa che ci guiderà alla scoperta delle nuove storie di musica e vita di questa edizione. “I protagonisti sono i nostri coach, io faccio un po’ da traghettatrice con i telespettatori”, ha detto Clerici incontrando la stampa negli studi Rai di Via Mecenate a Milano.”Trovo fantastico che un artista possa essere giudicato per le sue doti artistiche e basta, la questione estetica è importante ma secondo me ha preso un po’ troppo spazio e ‘The Voice’ in questo è molto democratico e inclusivo perché privilegia l’essenza artistica delle persone”, ha detto Arisa incontrando i giornalisti. “Poi per noi giudici è molto bello perché è democratico anche nel nostro lavoro: ci sono dei temi cardine di cui parlare, però siamo completamente liberi e le persone ci vedono, ci sentono, ci ascoltano, ci guardano, ci osservano, anche in una veste completamente diversa, conoscono dei particolari di noi che altrimenti non conoscerebbero”, ha aggiunto.