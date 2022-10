Il neo ministro della Cultura: "Dedicò la sua vita alla libertà delle persone"

(LaPresse) Il neo ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano a Napoli ha visitato la casa di Benedetto Croce. “Questo luogo assume per me un significato particolare è la casa di Benedetto Croce il più grande filosofo italiano del ‘900 direi il più grande d’Europa e del mondo, tradotto in tantissime lingue. Croce fu il promotore e l’organizzatore del manifesto degli intellettuali non fascisti. Fu anche un profondo anticomunista e dedicò la sua vita alla libertà degli individui. Fece della libertà il bene primario di cui disponiamo”, le parole del giornalista.

