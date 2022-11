La missione all'estero inizia con la visita alla presidente del Parlamento Europeo, che dichiara: "Totalmente allineati sull'Ucraina"

È iniziata con l’incontro con la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la prima missione all’estero da presidente del Consiglio di Giorgia Meloni. La premier ha incontrato la numero uno dell’Eurocamera e adesso è a colloquio con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. A seguire, vedrà il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

Meloni accolta da Metsola all’Europarlamento – IL VIDEO

Il faccia a faccia è durato circa un’ora, più a lungo del previsto. E, a chi le ha chiesto come fosse andato, Meloni ha risposto: “Bene, bene“. Al termine, il portavoce della presidente del Parlamento Europeo ha dichiarato: “Siamo totalmente allineati sull’Ucraina. Continueremo a essere fermi sulle sanzioni. E siamo uniti nel riaffermare il nostro sostegno all’Ucraina”. Metsola ha inoltre chiesto unità e coraggio a livello di Unione Europea per fronteggiare le sfide derivanti dalla guerra: “Su energia e inflazione, le persone hanno bisogno di noi ora, dobbiamo agire ora. Sono consapevole che gli Stati membri hanno realtà diverse, ma dobbiamo trovare il coraggio e la volontà politica per agire come abbiamo fatto durante la pandemia: unendo le forze“. Un concetto che la presidente dell’Eurocamera ha ribadito anche su Twitter: “Benvenuta presidente Giorgia Meloni al Parlamento europeo. L’Italia ha sempre avuto un ruolo centrale nell’Ue. Più che mai – con l’invasione Russa dell’Ucraina, i prezzi dell’energia alle stelle e l’inflazione in aumento – dobbiamo rimanere uniti. Siamo più forti se stiamo insieme”.

Benvenuta Presidente @GiorgiaMeloni al @Europarl_IT. L’Italia ha sempre avuto un ruolo centrale nell’UE. Più che mai – con l’invasione Russa dell’Ucraina, prezzi dell’energia alle stelle e inflazione in aumento – dobbiamo rimanere uniti. Siamo più forti se stiamo insieme 🇪🇺🇮🇹 pic.twitter.com/khKuHN02me — Roberta Metsola (@EP_President) November 3, 2022

Le due presidenti si sono chiamate per nome e hanno parlato principalmente in italiano, ma anche in inglese. Oltre a discutere dell’invasione russa in Ucraina, Metsola ha menzionato l’importanza di adottare quanto prima i pacchetti RePowerEU e Fit for 55 contro il cambiamento climatico. In sintesi, ha concluso il portavoce della presidente dell’Europarlamento, l’incontro ha confermato che l’Italia continuerà a svolgere un ruolo centrale nel processo decisionale dell’Ue.

Meloni: “Corsa contro il tempo per la legge di bilancio”

“Stiamo correndo contro il tempo per la legge di bilancio“. Questo quanto dichiarato da Meloni a Metsola, come si apprende dai video dell’incontro diffuso dal Media Centre dell’Eurocamera. La presidente del Consiglio ha poi avuto l’incontro più formale, accompagnata dai rappresentanti permanenti dell’Italia presso l’Ue e la Nato, attorno al tavolo dell’ufficio della presidente Metsola. “Sono molto contenta di aver scelto di venire qui per la mia prima visita internazionale, qui a Bruxelles, e segnatamente al Parlamento europeo”, ha affermato la premier parlando poi di “posizione chiara che l’Italia ha assunto e che vogliamo portare avanti”. “Grazie ancora di essere venuta nella casa della democrazia. Grazie di essere venuta al Parlamento per prima”, ha commentato Metsola, che ha invitato Meloni a intervenire alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

Prima di raggiungere il Parlamento Europeo, Meloni ha avuto un pranzo informale con il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni. L’incontro, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, è stato “piacevole e doveroso”. Nel colloquio sono state affrontate a 360 gradi tutte le emergenze del momento, dal Pnrr all’energia, dalla guerra in Ucraina alle nuove regole del Patto di Stabilità.

