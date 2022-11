Lo ha detto il senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato

“È ovvio che tra le prime misure del governo ci debbano essere interventi per affrontare il caro bollette. Ovvio anche che occorra verificare, in imminenti incontri che ci saranno a Bruxelles, la volontà europea di varare, come si è fatto per l’emergenza covid, un cospicuo intervento con ingenti risorse che aiutino le famiglie e le imprese”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato. “Nel frattempo, però ha fatto benissimo il governo a intervenire sui rave party. Si parlava da anni della necessità di norme per stroncare questi fenomeni,però non erano state varate. È bene quindi che si sia intervenuti non solo per affrontare l’emergenza di Modena, ma per dotare l’apparato dello Stato di regole che consentano di gestire con fermezza e con saggezza fenomeni che ci si augura non si debbano più ripetere”, aggiunge.

