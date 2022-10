L’ex ministro del Lavoro arrivando al Nazareno per la Direzione nazionale

(LaPresse) Andrea Orlando arriva al Nazareno per la Direzione nazionale del Pd. “Mi auguro che non si aspetti il congresso di marzo ma che oggi sia già un’occasione per dire cosa non va nel Paese e sulle iniziative che dobbiamo mettere in campo per fare opposizione”, le parole dell’ex ministro del Lavoro.

Durante la riunione il segretario dem Letta ha annunciato che le Primarie del partito si terranno il prossimo 12 marzo.

