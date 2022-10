Giorgia Meloni, foto dall'archivio LaPresse

Alle 13 la discussione, alle 16.30 la replica della premier. Poi alle 19 la prima chiama

LA DIRETTA – Dopo aver incassato la fiducia alla Camera con 235 sì, 154 no e 5 astenuti, oggi per Giorgia Meloni è la volta del Senato. Inizierà infatti alle 13 la discussione generale a palazzo Madama sulla fiducia al governo. È quanto annunciato in aula ieri dal presidente del Senato Ignazio La Russa. La replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa per le 16,30, poi ci saranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la chiama per il voto avrà inizio alle ore 19 circa. C’è attesa anche per l’intervento che dovrebbe fare Silvio Berlusconi in Senato.

La fiducia si vota dopo che Meloni ha già parlato alla Camera e consegnato il discorso anche in Senato. Nel suo discorso di ieri, un manifesto programmatico sul futuro del governo, abbracciando idealmente i prossimi 10 anni, non solo il tempo della sua legislatura. Ci sono dentro il fisco, le pensioni, il Pnrr ma anche i migranti e la riforma costituzionale sul presidenzialismo. Molte idee, un discorso identitario – troppo, secondo le opposizioni – che ha portato l’Aula ad applaudirla più e più volte. Emozionata, Meloni, a un certo punto quasi in lacrime ma anche dura nei confronti di chi la ha criticata. Nella sua replica si è rivolta direttamente all’opposizione, a Deborah Serracchiani, dicendole “le sembra che io sia un passo indietro agli uomini?” (e non è sfuggito, ai più, lo sguardo di Matteo Salvini alla sua destra), ma anche ad Aboubakar Soumahoro, al quale però dà del ‘tu’ e viene subito ripresa. “Calmi, si può sbagliare” dice subito. Ma Soumahoro non perdona e ribadisce poi che si evitava di dare del ‘Lei’ agli ‘ultimi’ durante il colonialismo e la schiavitù.

Le sfumature sono tante: Meloni ha incassato la fiducia senza problemi, dopo aver parlato oltre un’ora davanti ai deputati. Ha ricevuto qualche applauso anche dall’opposizione, anche e soprattutto quando ha citato le donne che hanno ‘sfondato il tetto di cristallo’ prima di lei, come lei, che hanno costruito la scala sulla quale lei è salita per entrare a Palazzo Chigi. Anche qui, agli osservatori più esperti, non è sfuggito che però ha fatto solo i loro nomi – Nilde, Elisabetta, Samantha – in qualche caso rendendo necessario chiedere delucidazioni per capire a chi si riferisse.

In Senato la sfida non sembra difficile: è solo l’ultimo tassello, ha detto lei stessa. Poi, si comincia.

07.00 – Oggi la fiducia in Senato

Alle 13 la discussione generale a Palazzo Madama in vista della fiducia, la replica di Meloni è alle 16.30. Alle 19 la prima chiama.

06.33 – Crosetto: “Orizzonte di 10 anni”

“Per la prima volta abbiamo un presidente del Consiglio che disegna un orizzonte di 10 anni con un discorso serio, di alto livello. Ha fatto un atto di coraggio, serietà e lungimiranza, senza pensare se sarà rieletta, ma pensando a fare le cose giuste per il Paese anche se all’inizio forse non tutte saranno comprese”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito al discorso programmatico del presidente del consiglio Giorgia Meloni, in un’intervista al Corriere della Sera.

00.20 – Cappellacci assente per Covid conferma fiducia

“Con riferimento alle notizie riguardanti la mancata partecipazione al voto di fiducia, tengo a precisare che l’assenza odierna è dovuta all’isolamento per aver nuovamente contratto il Covid. Confermo piena fiducia al Governo Meloni, all’esecutivo e ai ministri di Forza Italia. Colgo l’occasione per esprimere il mio personale apprezzamento per le parole chiare espresse dalla presidente del Consiglio sulle imprese, sui lavoratori autonomi e sulla necessità di superare il divario Nord-Sud”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia-Sardegna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata