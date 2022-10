Il senatore di Forza Italia: "Standing ovation dalla maggioranza e da tutto il governo, mai vista una cosa del genere"

“Berlusconi ha ricevuto la standing ovation dalla maggioranza e da tutto il Governo. Non ho mai visto una cosa del genere dopo un discorso di un oratore politico. Una giornata storica. Il leone è tornato. The lion is back” così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri uscendo dal Senato dopo il voto di fiducia al Governo Meloni.

