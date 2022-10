Il leader di Azione: "Non sappiamo cosa vuole fare"

“Noi non siamo preoccupati del Governo Meloni perché non sappiamo che cosa vuole fare. L’Amerigo Vespucci e grandezza del paesaggio italiano sono tutta roba che ci fa piacere sentire ma non vuol dire come vuoi governare”. Così il senatore, Carlo Calenda entrando a Palazzo Madama per il voto di fiducia al nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni. “Sei il presidente del Consiglio? Dai linee programmatiche e spieghi cosa vuoi fare”, ha proseguito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata