Il leader dei 5 Stelle: "Come all'epoca di 'Mani pulite'"

(Lapresse) Giuseppe Conte punta il dito contro la proposta del nuovo governo di aumentare la soglia del contante fino a 10mila euro. “Io non ho mai visto qualcuno con 10mila euro in contante. Se fai del nero sì, se parliamo di economia sommersa sì. Stanno facendo un favore agli spalloni, a chi porta ricchezza nei forzieri delle banche d’oltralpe. Oggi ritorniamo alle mazzette e alle valigette in nero come all’epoca di ‘Mani pulite'”, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle intervistato al Salone della Giustizia dalla direttrice de LaPresse Alessia Lautone.

