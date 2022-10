Così la deputata di Forza Italia entrando a Montecitorio

(LaPresse) “Come ho visto in campagna elettorale ci sono tante persone che hanno bisogno del reddito di cittadinanza. Abolirlo? Non in toto. Ci sono famiglie che vivono di quello”. Così la deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa entrando a Montecitorio per il voto di fiducia al Governo Meloni.

