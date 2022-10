Foto dall'archivio di Palazzo Madama

È quanto annunciato in aula dal presidente del Senato Ignazio La Russa

Inizierà domani alle 13 la discussione generale a palazzo Madama sulla fiducia al governo. È quanto annunciato in aula dal presidente del Senato Ignazio La Russa. La replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa per le 16,30, poi ci saranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la chiama per il voto avrà inizio alle ore 19 circa.

La fiducia si vota dopo che Meloni ha già parlato alla Camera e consegnato il discorso anche in Senato.

