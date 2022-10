Così il capogruppo azzurro alla Camera

“Giorgio Mulè ha già chiarito ampiamente i termini della sua intervista e di come i suoi intenti siano stati male interpretati. Forza Italia è unita intorno al Presidente Berlusconi. Ci aspettiamo che Forza Italia abbia lo spazio politico che merita perchè abbiamo persone giuste per ricoprire ruoli importanti. Ci sono alcuni ambiti in cui Forza Italia pensa di poter dare il proprio valore aggiunte. Non è questione di nomi, non mettiamo veti ma in alcuni dicasteri di carattere economico come quello della giustizia, siamo convinti di poter dare un contributo fattivo. Ci siederemo intorno ad un tavolo e collaboreremo in maniera reale. Dimissioni di Tajani? Ha già chiarito Mulè non è oggi il tema”. Così Alessandro Cattaneo, il capogruppo alla Camera di Forza Italia.

