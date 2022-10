Il presidente del Consiglio uscente ringrazia tutti dopo il tradizionale rito della campanella

Un lungo applauso ha salutato Mario Draghi a Palazzo Chigi prima che il premier uscente lasciasse la sede del governo. Dopo il passaggio della campanella con Giorgia Meloni, Draghi è stato salutato dal picchetto d’onore e lì funzionari e dipendenti della presidenza del Consiglio, affacciati alle finestre, hanno omaggiato il premier uscente con un lungo applauso, al quale Draghi ha risposto con un gesto di ringraziamento. Il premier è poi salito in macchina ed è andato via, salutando le telecamere schierate in piazza Colonna.

