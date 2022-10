Così su Twitter il presidente ucraino: "Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi"

Tra i tanti leader del mondo che hanno commentato il giuramento del nuovo governo italiano c’è anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Le mie congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima donna presidente del Consiglio d’Italia. Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi. Attendo con impazienza una continua fruttuosa cooperazione per garantire pace e prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo!”. Così su Twitter il presidente ucraino Volodymir Zelensky.

My congratulations to @GiorgiaMeloni, the first female Prime Minister of Italy. I wish the new government to successfully respond to all the challenges of today. I look forward to continued fruitful cooperation to ensure peace and prosperity in Ukraine, Italy and the world!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2022