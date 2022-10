La presidente della Commissione europea: "Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente italiana del Consiglio, la prima donna a ricoprire questo ruolo"

Arrivano le prime reazioni dall’estero alla formazione e al giuramento del nuovo governo. “Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente italiana del Consiglio, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono”. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Congratulations to @GiorgiaMeloni on her appointment as Italian Prime Minister, the first woman to hold the post.

I count on and look forward to constructive cooperation with the new government on the challenges we face together.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2022