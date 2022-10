Giorgia Meloni e Viktor Orban insieme, foto d'archivio

Così il premier ungherese, storico alleato in Europa di Giorgia Meloni

Le congratulazioni a Meloni per il nuovo governo arrivano anche dai suoi alleati in Europa. “Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! Grande giorno per la destra europea!”. Così su twitter il premier ungherese, Viktor Orbàn, postando una foto assieme alla neo presidente del Consiglio.

Congratulations @GiorgiaMeloni on the formation of your government! Big day for the European Right! pic.twitter.com/QrSElfV5KI — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 22, 2022

