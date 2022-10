Il sito di Cnn

El Mundo, El Pais, Cnn: il nuovo governo Meloni sulle homepage del mondo

Il giuramento di Giorgia Meloni e del nuovo governo è nelle home page delle principali testate internazionali. “Giorgia Meloni ha prestato giuramento come prima ministra italiana. Alcuni temono la svolta a destra che ha promesso di dare”, titola la Cnn. “È destinata a formare il governo più di destra che l’Italia abbia visto negli ultimi decenni”, sottolinea l’emittente Usa, “la vittoria di Meloni alle elezioni parlamentari del mese scorso suggerisce che il fascino del nazionalismo rimane immutato in Italia, ma la sua promessa di dare al paese una svolta di estrema destra lascia ancora molti incerti su cosa accadrà dopo”. “La postfascista Meloni ha giurato come prima capa del governo italiano”, scrive il tedesco Der Spiegel, secondo cui “Matteo Salvini diventa il suo vice ma deve accontentarsi del ministero delle Infrastrutture”. Diverso il punto di vista di Le Monde, che titola ‘La leader di estrema destra Giorgia Meloni presenta un governo volto a rassicurare i partner di Roma”, e sottolinea che “la nomina di personalità esperte e filoeuropee a ruoli chiave (affari esteri, Europa, economia) segna una forma di continuità, mentre la priorità del nuovo gabinetto sarà la situazione economica”.

Le Figaro rimarca che quello di Meloni “è un vero governo politico che riflette l’orientamento e i principali equilibri della maggioranza eletta. Ma anche di ‘buon livello’, cioè composto da persone con reale competenza per le responsabilità loro affidate. Dovrebbe confermare la posizione atlantista ed europeista dell’Italia, affermata dalla nomina di Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento europeo, agli Esteri e vicepremier. Mentre l’altro vicepremier, Matteo Salvini, è alle Infrastrutture. Il ministero dell’Economia è stato affidato a Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico sotto Mario Draghi”. Anche gli spagnoli El Pais e El Mundo danno spazio alla notizia del giuramento, titolando rispettivamente “Meloni nuova prima ministra d’Italia” e “Giorgia Meloni giura come nuova prima ministra d’Italia”.

“Giorgia Meloni, il cui partito politico ha radici neofasciste, ha prestato giuramento sabato come primo ministro italiano”, scrive il Guardian. Spazio alla notizia anche sulle agenzie russe, con Tass che in homepage titola “la nuova premier e il governo italiano hanno giurato” e Ria Novosti “Il nuovo governo italiano ha giurato”, mentre Interfax sottolinea che “le trattative per un governo di coalizione tra le tre parti non sono state facili e hanno richiesto molto tempo e fatica” ed è “improbabile” che il centrodestra “sosterrà attivamente una revisione del regime delle sanzioni contro la Russia nel prossimo futuro, nonostante il fatto che Berlusconi e Salvini non siano ritenuti ostili a Mosca”.

