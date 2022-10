Compirà 56 anni a dicembre, è uno dei più ascoltati consiglieri del segretario leghista Matteo Salvini

Compirà 56 anni a dicembre Giancarlo Giorgetti, che diventerà il nuovo ministro dell’Economia prendendo il posto di Daniele Franco. Per lui si tratta di un ‘trasloco’ da un ministero all’altro, visto che dal dal 13 febbraio 2021 ha ricoperto l’incarico di ministro dello Sviluppo Economico del governo Draghi. Nel governo Conte I, invece è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport. Ora si trasferirà in via XX settembre, al Mef, in uno dei ministeri chiave del nascente governo Meloni: tra i primi delicati compiti la redazione della nuova legge di bilancio e la manovra per scongiurare gli effetti del caro-energia. Giorgetti è uno dei decani della Lega, di cui è attualmente vicesegretario. È stato segretario nazionale della Lega Lombarda dal 2002 al 2012. Dopo l’esperienza da sindaco del suo paese, Cazzago Brabbia, in provincia di Varese, ha ricoperto una serie di ruoli di rilievo a Roma ed è deputato del Carroccio ininterrottamente dal 1996. Dopo una breve esperienza nel 2001, con Silvio Berlusconi premier, come sottosegretario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha guidato per dieci anni, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2013, la commissione Bilancio della Camera. Laureato in Economia all’Università ‘Luigi Bocconi’ di Milano, di professione commercialista, Giorgetti è stato revisore contabile del Comune di Varese e consigliere di Credieuronord, la banca del Carroccio, ed è cugino del banchiere Massimo Ponzellini. Tra i vari ruoli ricoperti nella Lega, quello di capogruppo alla Camera nelle due precedenti legislature. Nel 2013, l’ex sindaco di Cazzago Brabbia è entrato a far parte del ‘Gruppo dei saggi’, su invito dell’allora presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con l’obiettivo di preparare iniziative di leggi nel campo economico e sociale. Nella XVII legislatura Giorgetti è stato invece presidente della commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. Ribattezzato il ‘Gianni Letta’ del Carroccio, per la sue capacità di ‘tessitore’ nelle relazioni con alleati e avversari, Giorgetti è uno dei più ascoltati consiglieri del segretario Matteo Salvini. Una curiosità: è tifoso della squadra inglese del Southampton.

