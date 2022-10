Il deputato di FI: "Nessun processo a Forza Italia ma la legittimazione cristallina dell'atlantismo"

(LaPresse) “Giorgia Meloni non è risentita con Berlusconi e Berlusconi non è risentito con Giorgia Meloni”. Così il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè risponde ai giornalisti sull’audio registrato durante l’intervento del cavaliere all’elezione dei capigruppo alla Camera e al Senato. “Come ha ribadito oggi il presidente Weber, in un momento in cui si pensava ci fosse il processo a Forza Italia c’è invece la legittimazione”, ha proseguito Mulè: “Una posizione la nostra definita cristallina e che rappresenta una linea che non è variabile ed è costante nel tempo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata