Il leader di Noi Moderati: "Nessuno può mettere in discussione Tajani agli esteri"

“Come si fa, mentre i droni kamikaze distruggono le altalene nei cortili di Kiev e i palazzi, a dire in questo momento ‘Ho ricevuto il regalo‘? È sbagliato, perché su queste cose non ci possono esserci equivoci“. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha parlato dell’audio di Silvio Berlusconi su Vladimir Putin ospite a ‘Non Stop News’ su Rtl 102.5. Ha aggiunto: “Credo che dobbiamo essere netti e chiari, ma credo che FI e Berlusconi lo saranno“.

Per il deputato di centrodestra, nonostante le esternazioni del leader di Forza Italia, non è in discussione l’ipotesi di Antonio Tajani al ministero degli Esteri. “Antonio Tajani è stato il presidente del Parlamento europeo, è vicepresidente del Partito popolare europeo, è stato commissario. La storia di Antonio Tajani come quella di tutti noi del centrodestra e di Forza Italia è una storia senza equivoci. Se Tajani sarà indicato come ministro degli Esteri, non c’è nessuno, indipendentemente dalle manine che fanno girare audio, che lo può mettere in discussione. Come non si può mettere in discussione la posizione di Forza Italia atlantista ed europeista”, ha detto.

