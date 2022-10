Il coordinatore nazionale di Forza Italia: "Mai mancato il nostro voto contro l'invasione russa"

Il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, cerca di mettere alle spalle le polemiche dopo la diffusione del nuovo audio esclusivo de La Presse in cui Silvio Berlusconi dà la sua versione del conflitto in Ucraina avallando la ricostruzione russa. “Domani sarò al Summit del Ppe per confermare la posizione europeista, filo atlantica e di pieno sostegno all’Ucraina mia e di Forza Italia. In tutte le sedi istituzionali non è mai mancato il nostro voto a favore della libertà e contro l’invasione russa”, ha scritto su Twitter.

