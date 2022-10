Ridotta la pena a Luigi Dagostino, condannato a 9 mesi per truffa. Il leader di Iv: "Ha perso il giustizialismo"

Assolti “perchè il fatto non sussiste” Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori del leader di Italia Viva Matteo Renzi, nell’ambito del processo sulle false fatturazioni. A dirlo a LaPresse è stato l’avvocato Filippo Bagattini, difensore dei coniugi Renzi. “È stato un grande successo dal punto di vista professionale, di cui mi compiaccio, e una soddisfazione anche dal punto di vista umano – ha detto l’avvocato Bagattini – perchè questa sentenza riscatta una vita di lavoro e di impresa” che era stata messa in dubbio dall’inchiesta. “È stato un bel lavoro di squadra – ha proseguito il difensore – e adesso dovremo affrontare i processi Consip e sulle cooperative, ma siamo fiduciosi di riuscire a dimostrare l’innocenza dei nostri assistiti”.

La Corte d’appello di Firenze ha anche assolto l’imprenditore Luigi Dagostino dall’accusa di false fatturazioni, condannadolo però a 9 mesi per truffa. In primo grado i coniugi Renzi sono stati condannati a 1 anno e 9 mesi e a 2 anni l’imprenditore pugliese. Le motivazioni sono attese tra 90 giorni.

Renzi: “Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo”

“Dopo anni di lotta e dolore i miei genitori sono stati assolti: il fatto non costituisce reato. Sono felice per loro e per tutti noi. Non auguro a nessuno di vivere ciò che hanno dovuto vivere i miei, non si meritavano tanto odio. Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo”, il commento su Twitter del leader di Italia Viva.

Magorno: “Il tempo è galantuomo”

La notizia dell’assoluzione di Tiziano Renzi e Laura Bovoli è la prova che il tempo è sempre galantuomo. Sono stati anni difficili, ma alla fine ha vinto la giustizia. Un abbraccio a loro e a Matteo”. Così su Facebook il coordinatore regionale di Italia Viva Calabria, Ernesto Magorno.

