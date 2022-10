Il leader di Azione: "L'Italia non può permettersi instabilità e confusione"

Carlo Calenda all’attacco del centrodestra. Il segretario di Azione è tornato a parlare dopo lo strappo tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. “Evocare il voto a meno di un mese dalle elezioni è un record planetario. La destra non regge alla prova del governo e l’Italia non può permettersi instabilità e confusione. Se non sono in grado di formare un governo forte la parola deve tornare a Mattarella (e a Draghi)”, ha scritto su Twitter il leader del terzo polo.

