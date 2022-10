Il presidente della Camera ricorda il rastrellamento degli ebrei romani del 1943

Anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana si è espresso in memoria della deportazione degli ebrei romani. “Quel che accadde all’alba del 16 ottobre del 1943 rappresenta una delle pagine più buie, tristi e raccapriccianti della storia del nostro Paese. Più di mille ebrei, con oltre 200 bambini, furono vittime della ferocia nazista che strappò via vite facendo irruzione casa per casa. Il sabato nero del ghetto di Roma deve rappresentare una memoria indelebile affinché simili orrori non si ripetano mai più. È dovere delle Istituzioni mantenere sempre vivo il ricordo per contrastare qualsiasi forma di razzismo e antisemitismo”, ha detto l’esponente della Lega.

